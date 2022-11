Mondiali 2022, ecco la mascotte dell’evento: La’eeb

Nel corso della cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar, è stata presentata anche la mascotte del torneo, che si chiama “La’eeb”.

Con le sembianze di un turbante bianco e allo stesso tempo di un fantasma, La’eeb, “abile giocatore” in arabo, è la mascotte ufficiale dei Mondiali di Calcio 2022 pronti a partire questa domenica 20 novembre dal Qatar. La’eeb assorbe l’elemento del turbante essendo l’immagine della prima edizione in Medio Oriente e nel mondo arabo. La’eeb non è stata esente da critiche perché è una figura che rappresenta un evento calcistico, sprovvisto di gambe, oltre a rompere con la tradizione delle mascotte che rappresentavano umani e animali animati. Nonostante ciò, il Comitato supremo per l’organizzazione e l’eredità del Qatar 2022 ha sottolineato che la mascotte ha “un carattere giovane e divertente, che diffonde sicurezza ovunque vada nel mondo.

Foto: twitter Qatar 2022