Mondiale: valutato un possibile cambio di regolamento da IFAB e FIFA

24/06/2026 | 14:11:19

Il Mondiale americano ha visto l’introduzione di nuove regole, chiedere ad Almiron, che con il Paraguay è diventato il primo giocatore a farsi espellere, per aver parlato con la bocca coperta. Le novità potrebbero non essere finite, FIFA e IFAB valutano infatti di modificare i lanci della moneta prima dei rigori. Attualmente se ne tengono due, uno determina l’ordine di battuta e l’altro la porta in cui si svolgono. Adesso si vorrebbe fare un solo sorteggio, in cui il vincitore dovrà decidere tra la porta in cui tirare o l’ordine di esecuzione. Mentre l’altra squadra prenderà la decisione rimanente. Questa problematica è emersa dopo la finale di Champions, quando l’Arsenal ha perso entrambi i sorteggi, subendo un grave svantaggio. Come riporta The Sun, la decisione finale su questa modifica dovrebbe arrivare a breve.

Foto: X UEFA