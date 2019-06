Mondiale Under 20: Ucraina in finale, il VAR condanna l’Italia

Si spegne a un passo dalla finale il sogno della Nazionale italiana Under 20. L’Italia di Nicolato perde in semifinale per 1-0 contro l’Ucraina e viene così eliminata dal Mondiale di categoria. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa gli ucraini trovano il vantaggio al 65′ con Buletsa. Nei minuti finali gli azzurrini trovano il gol a pochi secondi dal termine con Scamacca, ma il direttore di gara, richiamato dalla sala VAR, è tornato sui suoi passi annullando la rete del pareggio. Decisione molto dubbia che ha scatenato l’ira di tutta la Nazionale under 20.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro