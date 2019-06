Mondiale Under 20: Pinamonti stende la Polonia, l’Italia vola ai quarti!

L‘Italia stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20. Agli azzurrini di Nicolato basta un gol su calcio di rigore per superare la Polonia, padrona di casa della competizione. Penalty trasformato con freddezza (magistrale cucchiaio) da Andrea Pinamonti, che vale l’1-0. L’Italia soffre fino al 90′, Plizzari salva la porta con alcune parate decisive, poi al triplice fischio è festa azzurra.

#U20WC🏆

⏱️RISULTATO FINALE

🇮🇹#ItaliaPolonia🇵🇱 1⃣-0⃣ (38' rig. #Pinamonti) 📋Dopo un'ora in controllo, finale di partita di sofferenza per gli #Azzurrini che però hanno tirato fuori la loro tempra. Decisivi gli interventi di #Plizzari.

Si vola ai quarti❗️❗️❗️#VivoAzzurro pic.twitter.com/ZdDc6L4ymv — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) June 2, 2019

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro