Mondiale Under 20, Nicolato: “Arrivare ai quarti è tanta roba”

Il ct degli azzurrini Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo ottenuto dalla Nazionale italiana negli ottavi del Mondiale Under 20 contro la Polonia: “Il torto è quello di non aver chiuso la gara, stavamo giocando bene. Sono soddisfatto, i ragazzi dimostrano ogni giorno di più di esserci. Argentina o Mali ai quarti di finale? Non abbiamo questi pensieri ora, adesso ci divertiamo a proseguire questo cammino. Arrivare ai quarti è tanta roba per una squadra come la nostra, vedremo cosa accadrà”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro