Mondiale Under 20: l’Italia vola in semifinale! 4-2 al Mali, ora la sfida all’Ucraina

Una super Italia batte il Mali e stacca il pass per la semifinale del Mondiale Under 20. Gli azzurrini del ct Nicolato vincono 4-2 ma non senza qualche brivido, nonostante gli africani abbiano giocato in dieci uomini dal 21′ a causa dell’espulsione di Ousmane. Italia in vantaggio già al 12′ grazie all’autorete di Kone, poi il Mali agguanta il pari al 38′ con Koita. Nella ripresa sale in cattedra Pinamonti che sigla una fantastica doppietta (in mezzo la rete del momentaneo 2-2 griffato Camara). Poi ci pensa Frattesi a calare il poker, mentre Plizzari ha salvato la sua porta sul rigore di Koita. In semifinale (gara in programma martedì 11 giugno alle ore 17.30), gli azzurrini se la dovranno vedere con l’Ucraina.

Foto: Twitter Vivo Azzurro