Mondiale Under 20: l’Italia si arrende all’Ecuador e chiude al quarto posto

Si conclude con una sconfitta l’avventura dell’Italia nel Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Nella finale per il terzo posto, gli azzurrini del ct Nicolato si arrendono all’Ecuador nei tempi supplementari: decisiva la rete di Mina al 104′, mentre pochi minuti prima l’Italia aveva fallito la chance di passare in vantaggio con un rigore sbagliato da Olivieri. Domani la finalissima tra Ucraina e Corea del Sud.