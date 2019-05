Mondiale Under 20: l’Italia sfida il Giappone. In palio il primo posto nel girone B

Obiettivo primo posto per l’Italia Under 20 che, quest’oggi, affronta il Giappone nell’ultima gara del girone B. Dopo le importanti vittorie su Messico ed Ecuador, gli azzurrini vogliono continuare a stupire e proseguire senza intoppi nel proprio cammino mondiale. Già sicuri del pass per gli ottavi di finale, ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per rinsaldare il primato nel raggruppamento ed evitare così il difficile ostacolo Portogallo nel prossimo turno. Fischio d’inizio fissato per le ore 18. Manca poco per un altro grande appuntamento del Mondiale Under 20…