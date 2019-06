Mondiale Under 20: l’Italia sfida l’Ecuador per il 3° posto

Gli azzurrini di Paolo Nicolato tornano in campo a pochi giorni dalla cocente sconfitta patita nella semifinale del Mondiale Under 20. Dopo una grande cavalcata, le speranze italiane sono difatti state infrante dalla decisione del direttore di gara che, richiamato dal VAR, ha deciso di annullare la rete del pareggio azzurro contro l’Ucraina. La Nazionale affronterà l’Ecuador questa sera alle ore 20:30 nella finale che mette in palio il 3° posto del torneo.

Foto: Vivo Azzurro