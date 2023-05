Mondiale Under 20, l’Italia è agli ottavi di finale. Battuta 3-0 la Repubblica Domenicana (doppietta Casade)

Prosegue l’avventura dell’Italia Under 20 di Nunziata che si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale Under 20 in Argentina. Dopo la brusca sconfitta con la Nigeria, gli uomini di Nunziata si sbarazzano per 3-0 della Repubblica Domenicana, ottenendo il pass per gli ottavi come seconda del girone. A segno ancora Casadei (ancora doppietta, come contro il Brasile), e Ambrosino, giovane attaccante del Cittadella, in presito dal Napoli.

Italia che chiude a 6 punti, come Brasile e Nigeria. Brasile che passa primo per la differenza reti, Italia seconda, Nigeria terza, si qualificherà certamente tra le migliori terze. Prossimo avversario agli ottavi dovrebbe essere l’Inghilterra.

Foto: twitter Azzurri