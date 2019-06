Mondiale Under 20: Italia a caccia della storia, ora lo scoglio Ucraina

Una vittoria per scrivere un pezzo di storia. L’Italia Under 20, guidata dal ct Nicolato, oggi potrebbe infatti andare per la prima volta in finale al Mondiale di categoria. Per ora gli azzurrini hanno eguagliato la semifinale raggiunta due anni fa, adesso un’altra grande opportunità: di fronte all’Italia ci sarà l’ostacolo Ucraina, ultimo scoglio prima della finalissima. Nicolato confermerà in blocco la formazione schierata nel quarto vinto contro il Mali: difesa a tre e tandem Scamacca-Pinamonti in attacco. Occhio soprattutto alla stellina Sikan (classe 2001, quattro gol nel torneo proprio come Pinamonti), sempre pronto a colpire le difese avversarie. Ma l’Italia sogna in grande e vuole prendersi l’ultimo atto del Mondiale. Appuntamento alle 17,30, mentre alle 20,30 si disputerà l’altra semifinale tra Ecuador e Corea del Sud.

17:30 Ucraina U20-Italia U20

20:30 Ecuador U20-Corea del Sud U20

Foto: Twitter Vivo Azzurro