Mondiale Under 20, il capitano della Nigeria avrebbe inventato il nome del suo club per partecipare al torneo

Daniel Bameyi, difensore titolare e capitano della Nigeria Under 20, farebbe parte di un club che non esiste, secondo quanto riportato dalla stampa nigeriana. Il 17enne infatti, avrebbe dichiarato di giocare per lo Yum Yum FC, club che non esiste. Bameyi, nella vittoria per 2-0 contro l’Italia è stato il migliore in campo. Da capire se si prenderanno provvedimenti nei sui confronti.