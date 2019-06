Mondiale Under 20, finale terzo posto: le formazioni ufficiali di Italia-Ecuador

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Ecuador, finale per il terzo posto del Mondiale Under 20. Fischio d’inizio in programma alle ore 20,30, andiamo a dare uno sguardo alle scelte dei due commissari tecnici.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Gabbia, Delprato, Ranieri; Candela, Bettella, Esposito, Alberico, Tripaldelli; Gori, Capone.

ECUADOR (4-2-3-1): Ramírez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Alcívar; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana.