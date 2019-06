Mondiale U20: Corea del Sud in finale con l’Ucraina. Italia-Ecuador per il 3° posto

Grazie a un gol di Choi al 39′, la Corea del Sud batte 1-0 l‘Ecuador e si qualifica per la finalissima del Mondiale Under 20 contro l’Ucraina, che ha superato l’Italia con lo stesso punteggio. Pinamonti e compagni dovranno dunque accontentarsi della finale 3°-4° posto per provare ad eguagliare almeno il risultato raggiunto nel 2017, ovvero il gradino più basso del podio. Per farlo, bisognerà battere l’Ecuador.