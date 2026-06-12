Mondiale, stasera tocca agli altri padroni di casa. Alle 21 Canada-Bosnia e alle 3 USA-Paraguay
12/06/2026 | 10:36:29
Questa sera alle 21 il BMO Field di Toronto ospiterà una seconda cerimonia di apertura, prima di Canada—Bosnia, girone B. Nello show che precederà la gara tante stelle della musica, tra cui: Alessia Cara, Michael Bublé e William Prince. Mentre nel cuore della notte italiana, alle 3, ad Inglewood nel Sofi Stadium: Future, Katy Perry, Tyla e Anitta inaugureranno il girone D con una lunga esibizione prima di Stati Uniti–Paraguay. Anche questa sera quindi tanto spettacolo nel pre match. Con le due cerimonie che per 90 minuti ci porteranno nell’atmosfera dei paesi ospitanti.