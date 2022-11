Qatar 2022: ecco perché in Spagna-Germania sugli spalti sono comparse delle foto di Ozil

In molti si saranno chiesti come mai i tifosi di Spagna e Germania hanno esibito delle foto che ritraevano il viso di Mesut Ozil mentre si poneva la mano sulla bocca in segno di protesta. Le telecamere hanno catturato vari tifosi esibire immagini dell’ex Real Madrid e, a quanto pare, sembrerebbe una frecciata alla nazionale tedesca da parte dei tifosi Qatarioiti. Ozil aveva dichiarato a più riprese di non trovarsi bene con la nazionale tedesca, essendo di origine turca, motivo per cui i tifosi del Qatar hanno risposto ai tedeschi, che avevano fatto la foto di rito prima di Germania-Giappone con la mano sulla bocca in segno di protesta. Un mondiale caratterizzato da critiche e polemiche che sembrano non volersi affievolire.

Foto: Twitter Fifa