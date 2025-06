Mondiale per Club, tris del Chelsea all’Esperance. Pari tra Los Angelese e Flamengo

25/06/2025 | 09:40:49

In un girone già definito al Mondiale, il Chelsea ha battuto i tunisini dell’Esperance per 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove troverà il Benfica. Decisivi i gol di Adarabioyo, Delap e George. Fuori dal torneo invece il Los Angeles Fc, che ha pareggiato 1-1 con il Flamengo.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup