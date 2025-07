Mondiale per Club, stasera alle 21 la seconda semifinale: sarà PSG-Real Madrid

09/07/2025 | 09:31:21

Questa sera alle ore 21:00, al MetLife Stadium di New Jersey, andrà in scena una partita stellare: Paris Saint-Germain contro Real Madrid. Due colossi del calcio europeo si affrontano in una partita che promette spettacolo. Il PSG arriva alla sfida con grande entusiasmo dopo aver eliminato il Bayern Monaco ai quarti, confermandosi squadra solida. Ma tutti i riflettori saranno puntati su Kylian Mbappé, protagonista assoluto di questo incrocio: il fuoriclasse francese affronta il suo passato recente in una gara carica di significati simbolici. Dall’altra parte, il Real ha superato il Borussia Dortmund in una sfida combattuta e ora sogna di riportare a casa un altro trofeo internazionale, forti di una rosa esperta e abituata a partite di questo livello. In palio c’è un posto nella finalissima di domenica 13 luglio contro il Chelsea, che ieri ha superato il Fluminense per 2-0 nell’altra semifinale.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup