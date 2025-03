Mondiale per Club, si va stile Super Bowl. E pure ai Mondiali del 2026 show tutti americani

Il Mondiale per Club FIFA, della prossima estate 2025, potrebbe essere una svolta per lo show business del calcio. Organizzati in USA, si vedrà per la prima volta, nella finale della chermesse, un Half Time Show, come accade nel SuperBowl. Una cerimonia di oltre mezz’ora tra un tempo e un altro. Sembra che addirittura dovrebbero esibirsi i Coldplay.

E se il Mondiale per Club del prossimo giugno sarà solo un antipasto, Figurarsi poi se gli Stati Uniti si trovano ad ospitare la Coppa del Mondo di calcio come avverrà, insieme a Messico e Canada, nel 2026.

Per la prima volta, infatti, anche i Mondiali di Calcio saranno trasformati in un evento spettacolare come il Super Bowl, con tanto di Halftime Show la cui direzione artistica sarà affidata a Chris Martin frontman dei Coldplay. Insomma, un modo diverso di vivere questo sport, ormai sempre più show, come accade in USA nella NBA e nel Football.

Foto: sito FIFA