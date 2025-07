Mondiale per Club: sarà l’iraniani Faghani a dirigere PSG–Chelsea

12/07/2025 | 10:44:18

Domani alle 21:00 andrà in scena l’atto finale di questo Mondiale per Club. PSG e Chelsea si sfideranno in un match che promette spettacolo e scintille. A dirigere la finale sarà Alireza Faghani, fischietto iraniano con cittadinanza australiana di grande esperienza internazionale.

Foto: Instagram Club World Cup