Mondiale per Club, Real in semifinale, battuto 3-2 il Borussia Dortmund. Ora sfida al PSG

05/07/2025 | 23:59:24

E’ il Real Madrid l’ultima squadra a comporre le semifinali del Mondiale per Club. I blancos battono 3-2 il Borussia Dortmund. Apre Gonzalo Garcia al 10′, per lui quarto gol al Mondiale per Club. Al 20′, arriva il 2-0, con Fran Garcia, che chiude le contesa. Borussia che infatti non riesce a incidere più di tanto, il Real Madrid gestisce bene la gara fino al 93′, quando arriva la rete di Beier al 92′.

ma Mbappè al 95′ fa 3-1, chiudendo il discorso di nuovo. Per il francese sono 44 gol in stagione. Ma non è finita, un minuto dopo sussulto Borussia, che si guadagna un calcio di rigore e c’è anche il rosso per Huijsen per un fallo su Guirassy. L’attaccante non sbaglia e segna il 3-2. Assalto finale dei tedeschi che provano il 3-3, Sabitzer sfiora il clamoroso 3-3, Courtois salva in maniera clamorosa al 99′ la rete che sarebbe valsa i supplementari. Finisce così, 3-2 per il Real Madrid, le merengues sono in semifinale dove sfideranno il PSG.

Foto: sito Real Madrid