Mondiale per Club, PSG troppo forte anche in 9 contro 11: Bayern ko (decisivi Douè e Dembelè)

05/07/2025 | 20:07:33

Con due uomini in meno il PSG mostra i muscoli e stende il Bayern Monaco al Mondiale per Club 2-0. Decidono i gol di Douè e Dembelè, negli ultimi dieci minuti espulsi Pacho e Lucas Hernandes, con i bavaresi chiamati all’assalto totale. Ma neanche la doppia inferiorità numerica dei parigini lascia possibilità alla squadra di Kompany, eliminata ai quarti e che piange per l’infortunio di Musiala, grave e in attesa di conferme ufficiali. Intanto il PSG si qualifica e attende in semifinale la vincente di Real-Borussia.

PSG (4-3-3): Donnarumma G., Hakimi A., Marquinhos, Pacho W., Mendes N., Vitinha, Neves J., Ruiz F. (dal 35′ st Zaire-Emery W.), Barcola B. (dal 25′ st Dembele O.), Doue D. (dal 35′ st Hernandez L.), Kvaratskhelia K. (dal 39′ st Beraldo L.). A disposizione: Beraldo L., Dembele O., Hernandez L., Kamara N., Lee Kang-In, Mayulu S., Mbaye I., Ramos G., Safonov M., Tenas A., Zaire-Emery W. Allenatore: Luis Enrique.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer M., Laimer K., Upamecano D., Tah J., Stanisic J. (dal 33′ pt Boey S. dal 43′ st Guerreiro R.), Kimmich J., Pavlovic A. (dal 35′ st Goretzka L.), Olise M., Musiala J. (dal 1′ st Gnabry S.), Coman K. (dal 35′ st Muller T.), Kane H.. A disposizione: Aznou A., Bischof T., Boey S., Daiber D., Gnabry S., Goretzka L., Guerreiro R., Karl L., Kiala C., Kim Min-Jae, Kusi Asare J., Muller T., Palhinha J., Peretz D., Urbig J. Allenatore: Kompany

FOTO: Instagram PSG