Mondiale per Club, primi verdetti: agli ottavi Palmeiras-Botafogo e PSG-Inter Miami

24/06/2025 | 10:06:29

Il Mondiale per Club sta regalando emozioni inattese: il formato a 32 squadre ha già messo in luce la capacità delle formazioni MLS e sudamericane di contendere la scena alle big europee. Il Girone A ha visto l’Inter Miami scrivere la storia: dopo il pareggio clamoroso per 2-2 con il Palmeiras all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, gli uomini di Mascherano si sono qualificati agli ottavi come seconda forza del gruppo, nonostante abbiano perso il primato per differenza reti. Nel Girone B, il Paris Saint-Germain ha confermato il proprio status di favorita vincendo 2-0 sul campo del Seattle Sounders e centrando il primo posto con 6 punti. Il Botafogo ha conquistato il secondo posto nel Gruppo B grazie alla vittoria per 1-0 contro il Paris Saint-Germain nella seconda giornata e alla vittoria per 2-1 contro il Seattle Sounders all’esordio. Nell’ultima partita del girone, i brasiliani hanno perso 1-0 contro l’Atlético Madrid, ma si sono comunque qualificati agli ottavi grazie alla miglior differenza reti rispetto agli spagnoli, che pur a pari punti sono stati eliminati. Con questi esiti, il tabellone degli ottavi, per ora, è questo: Il Palmeiras sfiderà il Botafogo il 28 giugno, mentre l’Inter Miami se la vedrà con il PSG il 29 giugno, in un storico incontro tra Lionel Messi e la sua ex squadra.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup