Mondiale per Club, prima giornata in archivio: il quadro completo dei gironi

19/06/2025 | 10:39:31

Si è chiusa la prima giornata del nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti, con partite ricche di gol, risultati a sorpresa e big già pronte a farsi valere. Ecco il punto girone per girone:

GRUPPO A – Tutto in equilibrio, reti bianche e nessuna fuga

Due pareggi a reti inviolate tra Al Ahly-Inter Miami e Palmeiras-Porto. Un punto per tutti, classifica in totale parità.

Classifica: Al Ahly 1, Porto 1, Palmeiras 1, Inter Miami 1

GRUPPO B – PSG devastante, Atletico travolto

Partenza sprint dei parigini: 4-0 all’Atletico Madrid, dominio totale. In attesa del recupero Botafogo-Seattle, brasiliani momentaneamente secondi.

Classifica: PSG 3 (+4), Botafogo 3 (+1), Seattle 0 (-1), Atletico 0 (-4)

GRUPPO C – Bayern a valanga, Boca e Benfica pari spettacolo

Bavaresi senza pietà: 10-0 all’Auckland City. Un segnale fortissimo. Spettacolo nel 2-2 tra Boca e Benfica.

Classifica: Bayern 3 (+10), Benfica 1, Boca 1, Auckland 0 (-10)

GRUPPO D – Tutto facile per Chelsea e Flamengo

Due 2-0 puliti e senza discussioni: Chelsea su LAFC, Flamengo sull’Esperance. Le due big rispondono presenti.

Classifica: Flamengo 3 (+2), Chelsea 3 (+2), Esperance 0 (-2), LAFC 0 (-2)

GRUPPO E – River parte forte, Inter fermata da Monterrey

Bene gli argentini con il 3-1 sull’Urawa. L’Inter va in vantaggio, poi rallenta e chiude sull’1-1 col Monterrey.

Classifica: River Plate 3 (+2), Monterrey 1, Inter 1, Urawa 0 (-2)

GRUPPO F – Mamelodi a sorpresa, pari tra Flu e Dortmund

Colpaccio dei sudafricani contro Ulsan (0-1). Fluminense e Dortmund non si fanno male: 0-0 e tutto ancora aperto.

Classifica: Mamelodi 3 (+1), Dortmund 1, Fluminense 1, Ulsan 0 (-1)

GRUPPO G – Juventus travolgente, City ok

Spettacolo bianconero con un netto 0-5 all’Al Ain. Manchester City fa il suo contro il Wydad (2-0). Girone in mano alle big.

Classifica: Juventus 3 (+5), Man City 3 (+2), Wydad 0 (-2), Al Ain 0 (-5)

GRUPPO H – Salisburgo sorprende, Real rallenta

Colpo degli austriaci sul Pachuca (1-2), mentre il Real Madrid stecca il debutto: solo 1-1 contro l’Al Hilal.

Classifica: Salisburgo 3 (+1), Real Madrid 1, Al Hilal 1, Pachuca 0 (-1)

Tutto apertissimo, ma i segnali sono già forti: Juve e Bayern partite col piede giusto, il PSG spaventa. Real e Inter rimandate.