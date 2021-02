Mondiale per Club, medaglia di bronzo per l’Al-Ahly. Palmeiras ko ai rigori. Errore decisivo di Melo

Nemmeno la medaglia di bronzo per il Palmeiras, che chiude nel peggiore dei modi la fallimentare esperienza al Mondiale per Club con il quarto posto. I campioni del sudamerica, già estromessi in semifinale dal Tigres, hanno perso anche la finale per il terzo e quarto posto contro gli egiziani dell’Al-Ahly.

Partita terminata sullo 0-0 dopo 90′ e i supplementari e decisa ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Felipe Melo, per la cronaca terza esecuzione sbagliata per i brasiliani, dopo quelle di Roni e Adriano. 3-2 pertanto è il finale al termine della lotteria dagli undici metri.

Foto-El-Carabobeno