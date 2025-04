Mondiale per Club, le novità: un corner per gli avversari se si perde tempo e una body cam per gli arbitri

La FIFA, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note alcune novità per il Mondiale per Club. Nella competizione sarà applicata per la prima volta la regola che prevede una sanzione specifica in caso di perdita di tempo da parte dei portieri, cioè la concessione di un corner alla squadra avversaria se l’estremo difensore terrà il pallone in mano per più di otto secondi.