Mondiale per Club, l’Atletico Madrid vince ma non basta: passano Botafogo e PSG

23/06/2025 | 23:00:13

Sono appena terminate le sfide delle 21.00 del Mondiale per Club, in campo il girone B. Partiamo da Seattle Sounder-PSG, dove gli uomini di Luis Enrique si sono imposti per 2-0 grazie a una rete per tempo. Ad aprire le marcature è stato Kvicha Kvaratskhelia, mentre nella ripresa è arrivata la rete del definitivo 2-0 firmato da Achraf Hakimi. Un successo che permette al PSG di qualificarsi alla fase del torneo. Vince, invece, l’Atletico Madrid contro il Botafogo grazie alle rete di Antoine Griezmann. Un successo che, però, non basta ai Colchoneros che salutano il Mondiale per Club a causa della differenza reti a sfavore sia con il PSG che con il Botafogo.

Seattle Sounders – PSG 0-2

Atletico Madrid – Botafogo 1-0

Foto: Instagram Fifa Club World Cup