Mondiale per Club, l’Al Hilal ferma il Real Madrid. Super esordio per Simone Inzaghi

18/06/2025 | 23:10:25

Esordio super per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal. Nella prima gara del Mondiale per Club, la compagine saudita ha fermato 1-1 il Real Madrid, che a sua volta vedeva l’esordio in panchina di Xabi Alonso.

Vantaggio dei blancos al 34′ con Garcia. Immediato il pareggio della squadra di Inzaghi su calcio di rigore con Ruben Neves.

Nella ripresa, Real che colpisce un palo ancora con Garcia, poi nel finale, al 92′, Bono para un calcio di rigore a Valverde. Finisce 1-1 la gara, esordio importante per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal.

Foto: X Al Hilal