Mondiale per Club: Juventus con Manchester City, Wydad e Al Ain

Le squadre sorteggiate a Miami nel girone della Juventus (presente insieme all’Inter in seconda fascia), per quanto riguarda l’attesissimo Mondiale per Club, sono. La competizione si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio e vedrà impegnate 32 squadre.

GRUPPO G – Manchester City (ENG), Juventus (ITA), Wydad (MAR), Al Ain (UAE)

Foto: Instagram Juventus