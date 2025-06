Mondiale per Club: Inter Miami agli ottavi, pari spettacolare ma inutile tra Al Ahly e Porto

24/06/2025 | 09:29:40

All’Hard Rock Stadium è andata in scena una partita da urlo che ha segnato la storia dell’Inter Miami: dopo un primo tempo in controllo, gli uomini di Mascherano hanno trovato il doppio vantaggio grazie a Tadeo Allende (16′) e a un destro chirurgico di Luis Suárez (65′). Ma il calcio, si sa, ama le sorprese: il Palmeiras ha reagito con rabbia trascinato dai cambi, prima con Paulinho all’80′ e poi con Mauricio all’ 87′. Questo 2-2 garantisce all’Inter Miami una qualificazione senza precedenti: è la prima formazione MLS a superare la fase a gruppi del torneo, accedendo agli ottavi di finale dove affronterà il Paris Saint‑Germain, squadra in cui Messi ha giocato fino al 2023 . Nonostante il pareggio e la delusione della vetta sfuggita per un soffio, Mascherano ha parlato di “notte storica”, sottolineando la “performance di livello contro una delle squadre migliori del Sudamerica”

A distanza, al MetLife Stadium, si è consumato un altro spettacolo ma senza lieto fine: Al Ahly e Porto hanno pareggiato 4-4 in una sfida all’insegna dell’attacco totale e della difesa assente, sotto il caldo estivo statunitense. Wessam Abou Ali ha firmato una tripletta, con Ben Romdhane a completare lo score per i nordafricani. Il Porto non ha mollato neanche un minuto, rispondendo con Mora, Gomes, Sanusi e il veterano Pepe. Il risultato però non è servito per qualificarsi: il 4-4 finale si è rivelato un boomerang, eliminando entrambe le squadre da un girone che ha premiato Miami e Palmeiras . L’allenatore dell’Al Ahly, José Riveiro, ha definito la partita “entusiasmante” ma ha ammesso che la squadra “doveva fare di più” per ottenere la qualificazione.

Foto: insta inter miami