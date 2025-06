Mondiale per Club, il tabellone parziale degli ottavi di finale

26/06/2025 | 14:00:20

Gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 si preannunciano avvincenti con una serie di match che metteranno di fronte alcune delle squadre più forti e rappresentative del calcio mondiale. A inaugurare la fase ad eliminazione diretta, i brasiliani del Palmeiras affronteranno il Botafogo in una sfida tutta sudamericana che promette intensità e grande spettacolo. Il Paris Saint-Germain se la vedrà con l’Inter Miami, squadra della MLS che vuole continuare a sorprendere. Il Benfica giocherà contro il Chelsea, in un incontro ricco di storia e prestigio europeo. Il Flamengo, altro protagonista brasiliano, è atteso dal Bayern Monaco, mentre l’Inter se la dovrà vedere con il Fluminense, rivale di altissimo livello e già avversario temibile in Sudamerica. Il Borussia Dortmund incontrerà il Monterrey, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo il massimo impegno per raggiungere i quarti.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup