Mondiale per Club, il Real Madrid (in 10), batte 3-1 il Pachuca

22/06/2025 | 23:06:33

Prima vittoria per Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Dopo il pareggio contro l’Al Hilal all’esordio, arriva il 3-1 di questa sera contro il Pachuca. Eppure la serata inizia malissimo per i blancos, che restano in 10 dopo 5 minuti, per l’espulsione diretta a Raul Asencio. Real che però anche in 10 ha qualità tecniche nettamente differenti agli avversari e lo dimostra. Vantaggio dei blancos al 35′ con Bellingham, il raddoppio al 43′ con Arda Guler. Nella ripresa arriva il tris, con Valverde, al 70′. Pachuca che al minuto 80 segna la rete dell’onore con Montiel. Finisce 3-1 per il Real che sale a 4 punti.

Foto: sito Real Madrid