Mondiale per Club, il Palmeiras vince contro l’Al Ahly: 2-0

19/06/2025 | 21:10:35

Il Palmeiras si aggiudica la sfida contro l’Al Ahly, battendo 2-0 la squadra egiziana che all’esordio al Mondiale per Club aveva bloccato sullo 0-0 l’Inter Miami di Leo Messi. Vittoria importante per il Palmeiras che si porta a quota 4 punti nell Girone A e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Decisivo il successo per 2-0 sull’Al Ahly, grazie all’autogoal di Abou Ali e al raddoppio del Flaco Lopez.

Foto: Instagram Palmeiras