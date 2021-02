Mondiale per Club: il mai domo Gignac vince il titolo di capocannoniere del torneo

Il veterano André-Pierre Gignac, attaccante del Tigres, ha vinto il titolo di capocannoniere del Mondiale per Club con tre reti segnate, due su rigore. Il francese ha siglato una doppietta nella rimonta contro i sudcoreani dell’Ulsan, sua anche la rete decisiva per eliminare il Palmeiras, entrando nella storia del calcio messicano e del Nord e Centro America. Il Tigres è stata la prima squadra della CONCACAF a raggiungere la finale nel Mondiale per Club. Dunque l’attaccante francese può consolarsi in parte per la sconfitta per mano del Bayern Monaco con questo titolo individuale. Secondo posto per Robert Lewandowski, con le 2 reti segnate all’Al Ahly in semifinale.