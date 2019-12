Mondiale per club: il Flamengo batte l’Al-Hilal e vola in finale. Domani tocca al Liverpool

E’ il Flamengo di Gabigol la prima finalista del Mondiale per club 2019. A Doha la squadra brasiliana conquista l’accesso all’ultimo atto della competizione battendo l’Al-Hilal di Giovinco per 3-1. Gli uomini di Jorge Jesus sono stati chiamati ad inseguire, visto che a trovare il vantaggio al 18’ era stata la compagine saudita con Al Dawsari. Ma nel secondo ecco la rimonta firmata da De Arrascaeta e Bruno Henrique, poi l’autogol di Albulayhi ha chiuso definitivamente i giochi. Per conoscere l’altra finalista bisognerà attendere il match che domani vedrà in campo il Liverpool di Klopp contro i messicani del Monterrey.

Foto: Twitter ufficiale Fifa