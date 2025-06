Mondiale per Club, il Dortmund vince: 1-0 all’Ulsan. Al Fluminense basta un pareggio contro il Mamelodi

25/06/2025 | 23:00:04

Sono appena terminate le sfide della serata del Mondiale per Club, in campo il girone F. Il Borussia Dortmund vince 1-0 contro l’Ulsan HD grazie alla rete di Svensson. Una vittoria che consegna agli uomini di Kovac il pass per il turno successivo da prima del girone. Al Fluminense basta il pareggio per 0-0 contro il Mamelodi per passare al turno successivo. Di seguito il risultato:

Borussia Dortmund – Ulsan HD 1-0

Mamelodi – Fluminense 0-0