Mondiale per Club, il Chelsea supera 2-1 il Palmeiras e vola in semifinale

05/07/2025 | 09:30:52

Il Chelsea soffre, ma conquista la semifinale del Mondiale per Club battendo 2-1 il Palmeiras. I Blues partono forte e sbloccano il risultato al 16’ con Cole Palmer, abile a inserirsi sul secondo palo e a concludere con freddezza. Il Palmeiras reagisce con orgoglio e trova il pareggio al 53′ grazie a un gioiello di Estêvão, il talento diciottenne che saluterà il club brasiliano proprio per vestire la maglia del Chelsea. La partita resta in equilibrio, con gli inglesi a gestire il possesso e i brasiliani a cercare ripartenze pericolose. La rete decisiva arriva all’83’ su un cross dalla sinistra battuto da Malo Gusto: la traiettoria, leggermente deviata, sorprende il portiere del Palmeiras Weverton che, nel tentativo di intervenire, finisce per deviare il pallone nella propria porta. Un autogol sfortunato ma pesantissimo, che regala al Chelsea il 2-1 finale e l’accesso alla semifinale. Il Chelsea, pur senza brillare, porta a casa la vittoria e ora affronterà il Fluminense in semifinale. Applausi per Estêvão, eletto migliore in campo, mentre tra i londinesi Maresca sottolinea la maturità della squadra nei momenti chiave: “Abbiamo sofferto, ma abbiamo meritato”.

Foto: insta Chelsea