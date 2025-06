Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte

23/06/2025 | 08:00:03

Il Manchester City non fa prigionieri e lancia un messaggio fragoroso a tutto il Mondiale per Club: 6-0 ad Al Ain, partita chiusa prima dell’intervallo e margini di crescita larghi come i corridoi che la squadra di Guardiola ha trovato nella difesa emiratina. Senza De Bruyne, con una formazione quasi da test estivo, il City fa tutto facile: apre Gundogan con un sinistro delizioso, raddoppia Echeverri su punizione, poi Haaland su rigore per un 3-0 già all’intervallo. Nella ripresa ancora Gundogan, entra Bobb e va a segno, Cherki fa 6, e Guardiola — a modo suo — applaude con fastidio: “Ne volevamo sette”, ha detto senza ironia, mandando un segnale chiaro alla Juve, prossima avversaria per la vetta del girone. Da segnalare l’esordio monumentale di Etcheverri, classe 2006, con una padronanza da leader: è lui, a sorpresa, l’uomo che ha acceso la partita prima che i grandi rifinissero la goleada. Guardiola lo ha guardato uscire con un’espressione che dice già tutto: sarà un protagonista a stretto giro.

A Washington, invece, finisce 0-0 tra Al Hilal e Red Bull Salzburg. Ma chi ha visto la partita sa che il risultato è l’unica cosa neutra di una serata che racconta un’altra verità: Inzaghi sta costruendo una squadra che ragiona da grande. Zero gol subiti, rischi ridotti al minimo, ordine e baricentro elastico anche contro la corsa verticale dei giovani austriaci. Merito anche di un Bounou in versione portone chiuso: almeno tre interventi da manuale, uno su Capaldo che vale come un gol segnato. L’Al-Hilal ha retto mentalmente, ha palleggiato con criterio e ha saputo alzare la voce nel finale, quando Salman ha sfiorato il colpo del K.O. Inzaghi a fine gara ha sorriso senza esagerare: “Stiamo lavorando, ma questi ragazzi hanno fame e si vede”. E la gente saudita, accorsa in massa a riempire l’Audi Field, ha risposto presente. Ora il gruppo si complica, ma il pareggio dà benzina per andare a cercare gli ottavi.

Foto: twitter inter