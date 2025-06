Mondiale per Club, gli ottavi: sarà Real Madrid-Juve (martedì alle 21)

27/06/2025 | 08:04:36

La fase a gironi del Mondiale per Club termina con Real Madrid e Al Hilal che confermano il dominio nel girone H, assicurandosi rispettivamente il primo e il secondo posto con prestazioni di grande spessore. Il Real, autore di un convincente 3-0 sul Red Bull Salzburg, ha messo in mostra una squadra compatta e determinata, guidata dalla qualità di Vinícius, Valverde e Gonzalo García, oltre a una difesa solida che non ha concesso nulla agli avversari. Con sette punti in tre partite, i blancos si preparano ora a un ottavo di finale affascinante contro la Juventus. L’Al Hilal, dal canto suo, ha superato 2-0 il Pachuca grazie a una gara intelligente e paziente, con i gol decisivi di Salem e Marcos Leonardo, arrivato nel finale. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato maturità e concretezza, conquistando cinque punti e guadagnandosi uno scontro duro contro il Manchester City. Di seguito il tabellone completo degli ottavi del Mondiale per Club.

Domani

Palmeiras-Botafogo (ore 18)

Benfica-Chelsea (ore 22)

Domenica

PSG-Inter Miami (ore 18)

Flamengo-Bayern (ore 22)

Lunedì 30 giugno

Inter-Fluminense (ore 21)

M.City-Al Hilal (martedì, ore 3)

Martedì 1 luglio

Real-Juve (ore 21)

B.Dortmund-Monterrey (mercoledì, ore 3)

Foto: Instagram Fifa Club World Cup