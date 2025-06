Mondiale per Club, gli esiti delle partite della scorsa notte

16/06/2025 | 09:30:02

Esordio amaro per il Palmeiras nel Mondiale per Club. Al MetLife Stadium, la squadra di Abel Ferreira non è riuscita a superare il Porto, concludendo il match con un deludente 0-0. Nonostante il dominio territoriale e diverse occasioni da gol, il Verdão ha trovato sulla sua strada un insuperabile Cláudio Ramos, portiere del Porto, che ha mantenuto inviolata la sua porta con interventi decisivi. Il portiere portoghese ha dichiarato: “È stato un risultato giusto. Entrambe le squadre hanno avuto le loro opportunità, ma il pareggio rispecchia l’andamento della partita”. Con questo risultato, il gruppo A si presenta equilibrato, con tutte le squadre a quota un punto.

Il Botafogo, invece, ha iniziato il suo cammino nel Mondiale per Club con una vittoria importante contro i Seattle Sounders. Al Lumen Field di Seattle, la squadra brasiliana ha prevalso per 2-1 grazie alle reti di Jair Cunha e Igor Jesus nel primo tempo. Nel secondo tempo, Cristian Roldán ha accorciato le distanze per i Sounders, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Il portiere del Botafogo, John Victor, ha compiuto un intervento decisivo nel finale per mantenere il vantaggio. Con questa vittoria, il Botafogo si posiziona al secondo posto nel gruppo B, a pari punti con il Paris Saint-Germain.

Foto: twitter inter