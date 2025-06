Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte

17/06/2025 | 09:30:59

Il Boca ha iniziato la sua avventura al Mondiale per Club in modo rocambolesco: parte forte e chiude il primo tempo sul 2‑0 grazie alle reti di Merentiel e Battaglia, ma nella ripresa il Benfica risponde con orgoglio e qualità. Prima Di Maria accorcia su rigore, poi è Otamendi – colonna della difesa portoghese – a trovare il pari nel finale con un’incornata da veterano. Tensione altissima in campo: espulsi Herrera, Figal per la squadra argentina e il Gallo Belotti per i portoghesi. Un pari che complica i piani del Boca, ora obbligato a vincere con margine nel prossimo impegno.

Il Flamengo esordisce con un colpo da maestro: 2‑0 all’Esperance. Tutto facile per la squadra brasiliana, che controlla la gara dal primo all’ultimo minuto. A sbloccarla è De Arrascaeta con un tocco morbido al 17’, poi ci pensa Luiz Araujo a chiuderla nella ripresa con un sinistro chirurgico. Buona la prova dell’intero collettivo, con Varela e l’ex Napoli Jorginho su buoni livelli. Il Flamengo adesso si giocherà il primato del girone contro il Chelsea in un match che promette scintille. Foto: twitter inter