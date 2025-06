Mondiale per Club, i risultati delle partite della scorsa notte

22/06/2025 | 09:26:28

In California il River Plate ha affrontato i messicani del Monterrey al Rose Bowl di Pasadena in quella che si è rivelata una partita muscolare, dominata dall’intensità e dalle fasi spezzettate. Nonostante la supremazia territoriale – ben 18 conclusioni, 6 nello specchio – l’attacco di Gallardo non ha trovato la via del gol: il portiere avversario, Esteban Andrada, ha fatto la differenza con interventi provvidenziali su Mastantuono e Borja, respingendo di piede e di istinto le incursioni argentine e salvando il pareggio a reti inviolate. L’incontro, tutt’altro che spettacolare, ha registrato un alternarsi continuo di falli – quasi quaranta in totale – e otto ammonizioni, con un clima nervoso e spigoloso tipico delle gare “da dentro o fuori” . Nel finale Kevin Castano ha rimediato due cartellini gialli ed è stato espulso, salutando il campo prima del triplice fischio Anche Gallardo, in conferenza, ha sottolineato lo “stato di emergenza” per i turni futuri, con diverse assenze forzate, ma si è detto fiducioso nell’organizzare comunque una formazione competitiva per la sfida decisiva contro l’Inter a Seattle.

A New Jersey, all’ombra del MetLife Stadium, il Fluminense ha inaugurato la notte con un match all’insegna della rimonta spettacolare contro gli asiatici dell’Ulsan HD. I brasiliani passano in vantaggio al 27′ con un magnifico calcio di punizione di Jhon Arias, che ha infilato la palla nell’angolino alto con precisione chirurgica. Il vantaggio, tuttavia, è durato solo pochi minuti: l’Ulsan ha pareggiato e ribaltato con un micidiale contropiede finalizzato da Lee Jinhyun e un colpo di testa di Um Wonsang a fine primo tempo. Ma è nel secondo tempo che il Flu ha mostrato carattere da vendere: al 66′ Nonato ha ristabilito l’equilibrio, trovando la porta con freddezza; poi, nella ripresa, Juan Freytes ha firmato il sorpasso e Keno ha chiuso i conti al 90° su calcio piazzato, per un finale al cardiopalma sul 4‑2 che ha mandato l’Ulsan a casa e lanciato Fluminense verso una qualificazione ora alla portata.

