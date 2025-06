Mondiale per Club, Fluminense e Bortussia Dortmund non si fanno male: 0-0 all’esordio

17/06/2025 | 19:59:22

Fluminense e Borussia Dortmund non si fanno male nella gara d’esordio al Mondiale per Club. Meglio i brasiliani, che però non riescono a trovare il guizzo decisivo in una gara frizzante, ma che si chiude a reti bianche.

FLUMINENSE: Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes J., Rene, Hercules, Nonato (dal 42′ st Paulo Baya), Martinelli (dal 31′ st Lima), Arias J., Everaldo (dal 25′ st Cano G.), Canobbio A. (dal 25′ st Serna K.). A disposizione: Bernal F., Cano G., Fuentes G., Guga, Ignacio, Keno, Lezcano R., Lima, Manoel, Marcelo Pitaluga, Paulo Baya, PH Ganso, Serna K., Thiago Santos, Vitor Eudes Allenatore: Renato Gaucho.

DORTMUND: Kobel G., Sule N., Anton W., Bensebaini R., Ryerson J. (dal 41′ st Couto Y.), Sabitzer M. (dal 32′ st Chukwuemeka C.), Gross P. (dal 14′ st Bellingham J.), Svensson D., Brandt J. (dal 32′ st Gittens J.), Guirassy S., Adeyemi K. (dal 14′ st Nmecha F.). A disposizione: Albert M., Azhil A., Beier M., Bellingham J., Benkara E., Campbell C., Chukwuemeka C., Coulibaly S., Couto Y., Duranville J., Gittens J., Mane F., Meyer A., Nmecha F., Reyna G. Allenatore:Kovac N.

FOTO: Instagram Borussia