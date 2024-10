Mondiale per Club, ci sarà l’Inter Miami di Messi. Manca l’ultima squadra, sarà la vincitrice della Copa Libertadoeres

L’Inter Miami di Leo Messi è la 31 esima squadra qualificata per il Mondiale per Club 2025 e che vedrà partecipare Juventus ed Inter in rappresentanza dell’Italia. All’appello, dunque, manca solo una squadra, che arriverà dal Sudamerica, e che sarà la vincitrice della Copa Libertadores 2024.

Queste per ora le 31 squadre qualificate:

Europa (12): Manchester City, Real Madrid, Chelsea (vincitrici delle ultime tre Champions); Bayern Monaco, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo (invitate per il ranking)

Sudamerica (5): Palmeiras, Flamengo, Fluminense (vincitrici delle ultime tre Copa Libertadores); River Plate e Boca Juniors (invitate per il ranking)

Africa (4): Al Ahly e Wydad (ultime vincitrici della Champions africana); Esperànce e Mamelodi Sundowns (invitate per il ranking)

Asia (4): Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain (vincitrici delle ultime tre Champions asiatiche); Ulsan (invitata per il ranking)

Nord-Centro America (5): Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon, Pachuca (vincitrici delle ultime quattro Champions centro-nord americane); Inter Miami (invitata per il ranking)

Oceania (1): Auckland City (invitata per il ranking).

Foto: sito Fifa