Mondiale per Club, Bayern Monaco senza limiti: Auckland City travolto 10-0

15/06/2025 | 19:58:44

Il Bayern Monaco schianta l’Auckland City e parte fortissimo al Mondiale per Club, i bavaresi bagnano l’esordio vincendo 10-0. Una gara senza storia, dominata dall’inizio alla fine, dove segnano praticamente tutti tranne Kane, uscito per Musiala nella ripresa, con il tedesco scatenato con una tripletta e andato in gol insieme alle doppiette di Coman, Muller, Olise e alla rete di Boey. Bavaresi che nelle prossime due gare sfideranno Benfica e Boca Juniors, due test sicuramente di livello superiore rispetto alla passeggiata dell’esordio.

MARCATORI E TABELLINO

MARCATORI: 6′ Coman, 18′ Boey, 20′ Olise, 22′ Coman, 45’+1 Muller, 89′, 45’+3 Olise, 67′ Musiala, 73′ rig. Musiala, 84′ Musiala,

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Stanisic, Tah, Guerreiro (61′ Upamecano); Kimmich, Pavlovic; Olise(46′ Karl), Muller, Coman (46′ Gnabry); Kane (61′ Musiala). All: Kompany

AUCKLAND CITY (5-4-1): Tracey; Murati, Boxall, Heijer, Mitchell, Lobo (66′ Lagos); Yoo (71′ de Vries), Ilich, Garriga (66′ Zhou), Manickum (71′ Kilkolly); Bevan. All. Posa.

FOTO: Instagram Musiala