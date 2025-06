Mondiale per Club, Bayern Monaco agli ottavi: Boca Juniors piegato

21/06/2025 | 09:40:01

Il Bayern Monaco supera l’ostacolo Boca Juniors e si qualifica agli ottavi del Mondiale per club. I tedeschi si impongono 2-1 nel secondo match del torneo. A Kane risponde Merentiel, poi la decide Olise al minut0 84 e i tedeschi passano sugli argentini. Dopo il successo per 2-1 sul Boca Juniors, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha commentato: “Abbiamo dovuto lavorare molto oggi, ma ce l’abbiamo fatta: siamo agli ottavi e sono davvero contento. Avete visto quanto sia difficile per le squadre europee giocare contro quelle sudamericane. Penso che ce l’abbiamo fatta davvero bene”.

Foto: Instagram Bayern