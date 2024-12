Mondiale per Club, Bank of America è il nuovo sponsor della competizione

“La FIFA è orgogliosa di annunciare che Bank of America è l’ultimo Partner Ufficiale della FIFA Club World Cup 2025, il nuovo torneo che l’anno prossimo riunirà negli Stati Uniti 32 dei migliori club del mondo per la più grande competizione globale per club della storia. Nell’agosto del 2024, Bank of America è diventata lo sponsor bancario ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 26. Grazie a questo accordo, la FIFA e Bank of America si sono impegnate a lavorare insieme per sostenere la crescita del gioco globale e l’impatto del torneo sui tifosi di calcio di tutte le età, abilità e provenienza. In vista del sorteggio ufficiale della FIFA Club World Cup 2025 che si terrà a Miami questo giovedì, le organizzazioni hanno ampliato la partnership per includere la manifestazione mondiale per club del prossimo anno. Le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 si svolgeranno in 11 città degli Stati Uniti, offrendo alla FIFA e alla Bank of America un’opportunità senza precedenti di produrre un impatto economico e sociale positivo nelle comunità in cui vivono e lavorano i compagni di squadra e i clienti della banca”.

Con il seguente comunicato, la FIFA rende noto l’ampliamento della partnership con Bank of America, già sponsor della Coppa del Mondo 2026, che si legherà quindi anche al torneo che si disputerà la prossima estate negli USA e che vedrà protagoniste per la Serie A Inter e Juventus.

Le dichiarazioni del presidente della FIFA Gianni Infantino: “Siamo entusiasti di avere Bank of America a bordo per la prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre. Negli ultimi mesi abbiamo discusso approfonditamente con i dirigenti di Bank of America sulla missione della FIFA sia dentro che fuori dal campo, quindi siamo lieti che si siano uniti a noi nel nostro viaggio per ridefinire il calcio di club globale, oltre a lavorare fianco a fianco con noi per la Coppa del Mondo FIFA 2026. In quanto organizzazione globale con sedi in tutto il mondo e in tutte le città che ospitano il torneo, Bank of America è un partner perfetto per questo torneo innovativo”.

Il Presidente e CEO di Bank of America, Brian Moynihan, ha aggiunto: “Questa partnership con la FIFA, sia per la Coppa del Mondo 2026 che per la Coppa del Mondo per Club 2025, rafforza la nostra attenzione ad approfondire le relazioni con i clienti attraverso gli eventi sportivi più iconici del mondo e a generare un impatto economico duraturo, a livello globale e locale”.

Foto: X FIFA