Mondiale per Club 2029: c’è la candidatura del Brasile per ospitare il torneo

21/06/2025 | 22:30:03

Il Brasile è pronto a farsi avanti per ospitare l’edizione 2029 del Mondiale per Club. A comunicarlo è stato il presidente della Federcalcio brasiliana (CBF), Samir Xaud, in occasione del FIFA Football Executive Summit, dove ha incontrato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino: “Tutto è iniziato con una conversazione introduttiva. Ho parlato dei miei obiettivi come presidente della CBF e del desiderio di rafforzare il legame con la FIFA”, ha spiegato Xaud.

“Ho elogiato l’organizzazione del torneo in corso negli USA e sottolineato il livello dei club brasiliani. Infine, ho manifestato la disponibilità del Brasile a ospitare la prossima edizione del Mondiale per Club. Il presidente Infantino si è mostrato molto contento e ha definito questa ipotesi assolutamente possibile. Ora lavoreremo per concretizzarla”.

Dopo gli Stati Uniti, dunque, il Brasile sogna di diventare la prossima sede del torneo FIFA, che ha debuttato lo scorso 15 giugno con grande interesse mediatico e un buon riscontro di pubblico. In attesa di conoscere il vincitore della prima edizione, la macchina organizzativa guarda già avanti: la candidatura brasiliana, forte della tradizione calcistica del Paese e del prestigio dei suoi club, potrebbe rappresentare una scelta di grande impatto per il 2029.

Foto: sito Inter