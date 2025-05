Mondiale per Club 2025: le big del calcio mondiale si sfidano negli USA. Tutto quello che c’è da sapere

20/05/2025 | 15:41:10

Dimenticate il vecchio formato a sette squadre: il Mondiale per Club 2025 segna l’inizio di una nuova era per il calcio globale. Gli Stati Uniti ospiteranno per la prima volta una Coppa del Mondo per club con 32 squadre, un format che ricorda da vicino la vecchia Champions e che vedrà tra le protagoniste anche Inter e Juventus, pronte a rappresentare l’Italia in una competizione che si preannuncia spettacolare e ad altissimo tasso tecnico.

Un torneo globale: date, formato e città ospitanti

Il torneo si giocherà dal 14 giugno al 13 luglio 2025 in 12 stadi distribuiti in 11 città degli Stati Uniti, selezionati per capienza, modernità e rilevanza calcistica. Tra queste figurano grandi metropoli e piazze storiche dello sport americano come Miami, New York (East Rutherford), Los Angeles, Seattle, Atlanta, Philadelphia, Washington D.C., Orlando, Charlotte, Nashville e Cincinnati.

La partita inaugurale vedrà l’Inter Miami di Lionel Messi affrontare l’Al Ahly al Hard Rock Stadium di Miami, mentre la finale si giocherà il 13 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Tutte le squadre partecipanti

Saranno presenti 32 club provenienti da tutte le sei confederazioni FIFA. Tra le più attese:

● Europa (UEFA) : Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Borussia Dortmund.

● Sud America (CONMEBOL) : River Plate, Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Botafogo.

● Nord e Centro America (CONCACAF) : Monterrey, Inter Miami, Seattle Sounders.

● Asia (AFC) : Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain.

● Africa (CAF) : Al Ahly, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns.

● Oceania (OFC) : Auckland City.

L’ultima qualificata sarà decisa dallo spareggio tra Los Angeles FC e Club América, in programma il 31 maggio.

Le italiane: Inter e Juventus alla prova del nove

Due i club italiani qualificati: Inter e Juventus, inseriti in gironi impegnativi.

● L’ Inter è finita nel Gruppo E con River Plate (Argentina) , Monterrey (Messico) e Urawa Red Diamonds (Giappone) . Un girone equilibrato ma certamente alla portata dei nerazzurri, che puntano a sfruttare l’esperienza internazionale maturata in questi anni per puntare ad andare il più avanti possibile.

● La Juventus , invece, dovrà vedersela nel Gruppo C con Manchester City , Al Ahly (Egitto) e Auckland City (Nuova Zelanda) . Un girone con una grande favorita e due avversarie più abbordabili, ma che i bianconeri non dovranno sottovalutare visto il rendimento a livello internazionale degli ultimi anni.

Per entrambe le squadre, il Mondiale rappresenta una vetrina straordinaria per rilanciare il proprio nome sulla scena globale e, chissà, finanziare ulteriormente le rispettive campagne acquisti estive con i premi derivanti dalla competizione. Sulla loro strada però, non mancheranno squadre e giocatori di livello assoluto.

Le stelle più attese: ultimo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo?

Tra i protagonisti più attesi del torneo c’è ovviamente Lionel Messi, che giocherà in casa con l’Inter Miami. Tuttavia, i riflettori potrebbero accendersi incredibilmente anche su Cristiano Ronaldo: attualmente in scadenza con l’Al Nassr, CR7 è al centro di voci che lo vorrebbero pronto a unirsi a un club brasiliano partecipante come il Palmeiras o il Botafogo, per dare vita ad un’ultima reunion tra due giganti del calcio che hanno segnato un’era.

Le favorite secondo i bookmaker

A poche settimane dal fischio d’inizio, i principali siti scommesse italiani hanno già delineato le gerarchie delle squadre favorite alla vittoria finale. In cima alla lista troviamo il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso e il Manchester City, entrambi quotati tra 3.00 e 4.50.

Subito dietro il Bayern Monaco, che si attesta con quote comprese tra 6.00 e 7.50, seguito dal Chelsea e dalle finaliste di Champions, Inter e Paris Saint-Germain, le cui quotazioni variano tra 7.50 e 10.00.

Proprio l’Inter, ancora in corsa per lo Scudetto e attesa da una storica finale di Champions League, potrebbe arrivare al torneo con una consapevolezza e una solidità mentale ben diverse da quelle fotografate oggi dai bookmaker se la squadra di Simone Inzaghi dovesse riuscire a vincere almeno uno dei due trofei ancora in palio. In tal caso, infatti, i nerazzurri si presenterebbero negli USA non più come outsider, ma come una delle candidate più credibili al titolo mondiale.

La Juventus è considerata invece una mina vagante con la possibilità di sorprendere, con quote che oscillano tra 16.00 e 25.00 che riflettono le recenti difficoltà a livello europeo e un cammino meno brillante rispetto ai Top club europei.

Impatto economico e visibilità globale

Con un montepremi complessivo di circa 100 milioni di dollari, di cui 50 milioni riservati alla squadra vincitrice, il Mondiale per Club 2025 diventerà anche una delle competizioni più remunerative al mondo. La FIFA punta a farne un evento dal seguito planetario, paragonabile al Super Bowl per impatto mediatico e commerciale.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in TV

In Italia sarà Mediaset a trasmettere in chiaro le partite principali del torneo, mentre negli Stati Uniti la copertura sarà affidata a ESPN e DAZN. Le partite saranno visibili anche in streaming, per un’esperienza il più possibile accessibile ai milioni di tifosi in tutto il mondo che attendono con ansia l’inizio di questa nuova competizione.

Un’occasione per il calcio italiano

Tra i grattacieli di New York e il sole di Miami, Inter e Juventus dovranno portare con sé i sogni non solo dei propri tifosi, ma di un Paese intero. Il Mondiale per Club è infatti più di un torneo: è una sfida all’élite globale, in cui l’Italia potrà dire la sua – a patto di trovare continuità – e provare a riportare il nostro calcio sul tetto del mondo.