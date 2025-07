Mondiale per Club 2025: la classifica dei marcatori

14/07/2025 | 09:20:57

Il Mondiale per Club si è concluso ieri con la roboante vittoria del Chelsea, che ha travolto un Paris Saint-Germain irriconoscibile e disorganizzato. Mattatore assoluto della serata è stato uno scatenato Cole Palmer, autore di una doppietta e dell’assist per il delizioso cucchiaio di João Pedro, che ha fissato la partita sul 3-0. Cole Palmer, grazie alla doppietta messa a segno ieri, ha chiuso il torneo con 3 gol all’attivo. Ma com’è terminata la corsa al titolo di capocannoniere del Mondiale per Club?

Ecco, di seguito, la classifica finale dei marcatori come riportata sul sito ufficiale della FIFA:

4 Goal:

Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Angel Di María (Benfica)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Marcos Leonardo (Al Hilal)

3 Goal:

Michael Olise (Bayern Monaco)

Cole Palmer (Chelsea)

Phil Foden (Manchester City)

Kenan Yildiz (Juventus)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Monaco)

Fabian Ruiz (PSG)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Joao Pedro (Chelsea)

Wessam Abou Ali (Al Ahly)

German Berterame (Monterrey)

Pedro Neto (Chelsea)

2 Goal:

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Thomas Müller (Bayern Monaco)

Randal Kolo Muani (Juventus)

Kingsley Coman (Bayern Monaco)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Wallace Yan (Flamengo)

Dušan Vlahović (Juventus)

Paulinho (Palmeiras)

Francisco Conceição (Juventus)

Samu Aghehowa (Porto)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Pablo Barrios (Atlético Madrid)

Jérémy Doku (Manchester City)

Leandro Barreiro (Benfica)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Igor Jesus (Botafogo)

Hercules (Fluminense)

Federico Valverde (Real Madrid)

Foto: Instagram Real